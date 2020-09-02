Suşehri ilçesine meteoroloji istasyonunu kuruldu
SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERİN ZARARLARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN METEOROLOJİ İSTASYONUNUN KURULDU.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde çiftçilerin zararlarını en aza indirmek için meteoroloji istasyonunun kuruldu.
Suşehri ilçesinde çiftçilerin, tarımsal faaliyetlerinde daha doğru meteorolojik verilere ulaşabilmeleri için Tarım Lisesi uygulama alanına ikinci meteoroloji istasyonu kuruldu. Tarım ürünlerinin meteorolojik risklerden koruması için önemli olan 2. meteoroloji istasyonunu, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı yerinde inceledi. Otomasyon süreci tamamlandıktan sonra kısa sürede faaliyete geçecek olan ve 1. meteoroloji istasyonunda olmayan bir çok özelliği barındıran istasyonda, 10 metrelik rüzgar direği, direğin üzerinde 1 adet rüzgar hız sensörü, 1 adet rüzgar yön sensörü bulunuyor. Ayrıca ağırlıklı tip yağış ölçer, sıcaklık ve nem ölçer, toprak sıcaklığı ve toprak nem ölçerleri ile 1 adet kar kalınlık ölçeride bünyesinde bulunduruyor.
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