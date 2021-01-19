Sürücülere sosyal medya üzerinden buzlanma uyarısı

Sivas Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri sosyal medya üzerinden buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle karla kaplı yollarda da buzlanma meydana geldi. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine; İmranlı-Erzincan karayolu D200/22 kesimi 35-65 km arası(Kızıldağ Geçidi), Yıldızeli-Tokat karayolu D850/04 kesimi 01-03 km arası(Çamlıbel Geçidi). Gürün-Pınarbaşı karayolu D300/20 kesimi 37-54 km arası, Kangal-Malatya karayolu D850/07 kesimi 01-42 km arası. Belirtilen karayolu kesimlerinde gece meydana gelen kar yağışından dolayı, zeminin karlı-buzlu olması nedeniyle; sürücülerin bu kesimlerde yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, takip mesafesini artırmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.