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Sürücü Araçtan Fırladı Kazada 4 Kişi Yaralandı
KAYSERİ SİVAS KARAYOLU GEMEREK İLÇE GİRİŞİNE YAKIN BİR NOKTADA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTAN FIRLADI, KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.
SİVAS 22.09.2020, 18:53
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Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişine yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü araçtan fırladı, kazada 4 kişi yaralandı.
İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü araçtan fırladı. Trafik kazasında sürücü, Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30), Mehmet Kıyvat (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılırken ilk müdahalelerinin ardından Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi.
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