Süleyman Çelebi Sivas’ta anıldı

Süleyman Çelebi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında düzenlenen programla anıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında lise öğrencileriyle Süleyman Çelebi’yi anma programı düzenlendi. “Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği” adlı programda okul müdürleri, eğitim koordinatörü, birçok öğretmen ve öğrenci yer aldı. Programda Süleyman Çelebi’nin hayatı, eserleri, Türk edebiyatına kazandırmış olduğu Vesiletü’n-Necat adlı eseriyle ‘Mevlit’ geleneğinin önemi öğrencilere anlatıldı. Mevlid’i Şerif’in okunduğu program ilahilerle ve ney dinletisiyle devam etti. Program sonunda katılımcılara mevlit şekeri takdimi yapıldı. Programın hazırlanmasına öncülük eden Türk Dili ve Edebiyatı Tuğba Orhanlı: “2022 yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle UNESCO tarafından Süleyman Çelebi yılı ilan edildi. Biz de öğrencilerimize Mevlit adı verilen kültürel mirası anlamak ve bu mirasın sahibi Süleyman Çelebi’yi vefatının 600. Yılında çeşitli etkinliklerle anmak istedik. Programımıza katılan tüm eğitimcilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi.