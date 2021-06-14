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Su borusu patladı, yol çöktü, trafik durdu

Sivas’ta araç trafiğinin yoğun olduğu caddede su borusu patlayınca yolda çökme meydana geldi

SİVAS 14.06.2021, 16:12
Su borusu patladı, yol çöktü, trafik durdu

Sivas’ta araç trafiğinin yoğun olduğu caddede su borusu patlayınca yolda çökme meydana geldi

Edinilen bilgilere göre olay Atatürk Caddesinde meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yaklaşık 2 metrelik bir alanda yaklaşık 30 santimetrelik bir çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin gelmesiyle yolda kazı çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından çökmeye, yolun altında bulunan su borusunun patlamasının neden olduğu anlaşıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.
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