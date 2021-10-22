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STSO’dan memnuniyet anketi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi denetimi gerçekleştirildi. Belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu Sivas TSO ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi’ni başarıyla geçti.

SİVAS 22.10.2021, 13:48
STSO’dan memnuniyet anketi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi denetimi gerçekleştirildi. Belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu Sivas TSO ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi’ni başarıyla geçti.

Online olarak gerçekleştirilen denetimde STSO Genel Sekreteri Erol Gencer, Akreditasyon Sorumlusu Banu Konk ve Şikayet Sorumlusu Sümeyra Koç katıldı.

Başarılı geçen denetim sonrası açıklamada bulunan STSO Başkanı Mustafa Eken, “STSO hizmetlerimiz kapsamında üyelerimizin geri bildirim süreçleri ve iyileştirme çalışmalarımız sonrası yeni uygulamamız olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi denetimimiz başarılı ile gerçekleştirilmiştir. Bu sistem sayesinde üyelerimizin talep ve beklentilerine daha hızlı dönüş yapacağız. Üye memnuniyet odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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