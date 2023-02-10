STSO yönetimi deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarıyor.

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan ve insani yardım malzemelerinden oluşan 7 adet yardım tırı, deprem bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu’ndan oluşan heyet, depremin yaşandığı Adıyaman Pınarbaşı’nda incelemelerde bulunarak, yardım faaliyetlerinin verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için koordinasyon ekibine yardımcı oldu.

Başkan Zeki Özdemir, bölgedeki eksikleri ve ihtiyaçları yerinde tespit ederek STSO Kriz Masası’na talimatlar verdi. Gıda ürünlerinden ziyade ısıtıcı, battaniye, mont ve kışlık kıyafetlere ihtiyacın daha fazla olduğunu belirtti. STSO heyeti daha sonra depremin yaşandığı Malatya Doğanşehir’e geçerek, koordinasyonu sağlayan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sivas Valiliği öncülüğünde, STSO tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ederken, katkıda bulunmak isteyen vatandaşların desteklerini STSO hizmet binasına iletmeleri bildirildi.