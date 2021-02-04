Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üyelerine iletişimden lojistiğe, konaklamadan akaryakıta birçok alanda önemli oranlarda indirim sağlayacak olan STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartını hayata geçirdi. STSO, üyelerine sunduğu yenilikçi anlayışa bir yenisini daha ekledi. Oda üyeleri, kendilerine verilecek olan STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartı ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan konaklamaya, gıdadan akaryakıta farklı sektörde bulunan anlaşmalı işyerlerinde indirimlerinden faydalanabilecek.

“Ücretsiz olarak verilecek”

STSO Üye Kimlik ve Avantaj Kartı tanıtan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün itibari ile başlatmış olduğumuz kampanyayla öncelikle üyelerimiz, odamıza başvuru yaparak bu kimlik kartlarından alacaklar. Bu kimlik kartları şirket sahiplerine ve yetkililerine başvuru yapılması halinde ücretsiz olarak verilecektir. Üyelerimiz, bu kart ile hem Odamız üyesi olduklarını belgeleyecek hem de indirim avantajlarından faydalanabilecekler” dedi.

“Avantajlar sağlayacak”

Kampanya içerisine dahil olan STSO üyesi işyerlerinin, diğer üyelere yönelik indirim avantajları sağlayacağını ifade eden Başkan Eken, “Kartlar üyelerimiz tarafından alındıktan sonra da yine üyelerimizin odamızla yapacağı protokolle indirim anlaşmaları yapılacaktır. Bu indirimler de odamızın vermiş olduğu kartlarla üyelerimize avantajlar sağlayacaktır. Bugün itibariyle yapmış olduğumuz bu kampanya, odamızla anlaşma yapan tüm üyelerimizi kapsayacaktır. Yapılan indirim anlaşmaları odamızın sayfasından yayınlanacaktır. Hangi firma, ne kadar indirim oranı var ise bunu web sitemizden görebilecek. Bu kart sahibi üyelerimizde, o firmalardan indirimle alışveriş yapacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Eken, "Güçlü Temsil, Yenilikçi" vizyonuyla hazırlanan avantaj kartın, gelen talep ve önerilerle birlikte yeni hizmetlerin de eklenmesiyle, daha büyük ve verimli bir yapıya kavuşacağını belirterek, “Bu kampanyanın öncelikle üyelerimize, şehrimize, esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevimiz, her zaman ilkleri yapmaktır. Bizde ilkleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.