STSO ile STB Kangal’da temsilcilik açtı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Sivas Ticaret Borsası (STB) Sivas’ın Kangal ilçesinde temsilcilik açtı. Başkan Mustafa Eken, ilçede bulunan üyelerin talep ve sıkıntılarını burada dinleyeceklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Sivas Ticaret Borsası (STB) Kangal ilçesinde temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. Sivas’ın Kangal ilçesi Ziraat Odasında gerçekleştirilen açılış programına Vali Salih Ayhan, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas TSO Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ilçe protokolü ve üyeler katıldı. Okunan duaların ardından temsilcilik açılışı yapıldı. Sivas TSO yönetim kurulu üyesi ve Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken’e, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na ve Sivas TSO Meclis Başkanı Çetin Yıldırım’a günün anısına plaket takdim etti.

“Kangal’da en iyi hizmete layık”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada “Kangal bütün ilçemizin olduğu gibi en iyi hizmete layık. Bu anlamda Odamıza gelmeden burada işlemlerini halletmeleri için daha kısa ve kolay bir şekilde halletmeleri şubemizi açıyoruz. Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyemiz olan Kangal Ziraat Odası Başkanımız Basri Çoban Bey, hiçbir ücret talep etmeden bize bir yer tahsis etti. Temsilciliğimizde çalışacak personeli de biz Borsamızla finanse edeceğiz. Kangal’daki üyelerimizin sıkıntılarını, taleplerini buradan alacağız. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekten bütün ilçelerimizde ve İlimizde üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sayın Valimize de sizlerin adına teşekkür ediyorum. Programımıza katıldılar. Her zaman her yerde olan bir Valimiz, hemşehriniz olan iyi bir belediye başkanımız var. Hepimiz sizlere hizmet etmek için buradayız. Açacağımız temsilciliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapmayı bize nasip etsin” dedi.

Vali Salih Ayhan ise, “Ticaret erbaplarımızla Kangal’da birlikteyiz. Hem Ticaret ve Sanayi Odamızla hem de Ticaret Borsamızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunan iş insanlarının işlemleri için Sivas’a giderek zaman kaybı yaşamaması adına temsilcilik açmak ileri görüşlülük ve vizyonel bir bakış açısının ürünüdür. Kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Burada güçlü yapılara sahip odalarımız, üyelerine daha nitelikli hizmet sunacaklar. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.