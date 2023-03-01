STSO Başkanı Özdemir: “Meslek liselerini ve mesleki eğitimleri, bir sanayici olarak çok önemsiyorum”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri, SOSAD Başkanı İsmail Timuçin ve Sivas OSB Müdürü Emre Torun ile birlikte, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, Okul Müdürü Recai Gülez’den okul hakkında bilgiler aldı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek lisesine ve organize sanayi bölgesine yakışan başarılı bir okul olduğunu belirterek, “Demirağ organize sanayi bölgesi yüz akımız, buraya istihdam sağlamamız için gereken planlamayı birlikte yapmak durumundayız. STSO olarak mesleki eğitim kurumlarıyla birlikte çalıştay yapmamız gerekiyor. Demirağ OSB’de üretim yapacak yatırımcılarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını alıp tekstil, metal ve kimya sanayicisi için ne kadar istihdam gerekli ise bunun için bir envanter çıkartıp oradan bir sonuç çıkarmamız lazım” dedi.

Okul müdürü Recai GÜLEZ Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan atölyelerde, deprem bölgelerine gönderilmek üzere 250 adet katı yakıt sobası, sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, dezenfektan ve bulaşık deterjanı üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Liseyi bitiren herkes üniversiteye gitmek zorundaymış gibi bir algı oluşmakta”

Konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Özdemir, liseyi bitiren herkesin üniversiteye gitmek zorundaymış gibi bir algı oluştuğunu söyleyerek, “ Bu programımızı daha önce planladık ama yaşadığımız hazin olaylar münasebetiyle ertelemek zorunda kaldık. Yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızla sizleri ziyaret geldik. Bu okuldan mezun olduktan sonra bazılarınız üniversiteye girecekler bazılarınız direkt iş hayatına atılacaklar. Liseyi bitiren herkes üniversiteye gitmek zorundaymış gibi bir algı oluşmakta. Meslek liselerini ve mesleki eğitimleri, bir sanayici olarak çok önemsiyorum. Çünkü mühendislik dalında bir üretim yapılırken, üretim safhasının en değerli parçaları sizlersiniz” ifadelerini kullandı.