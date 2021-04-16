STSO Başkanı Eken: “Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılmalı”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan korona virüs tehdidi devam ediyor. Bu kapsamda yayılımı azaltmak için iş yerlerinde kısıtlamaya gidildi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erdi. STSO Başkanı Mustafa Eken Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Kısa Çalışma Ödeneği, vergi ödeme ertelemeleri ve yeni kredi desteklerinin acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren STSO Başkanı Mustafa Eken, “Korona virüs salgınının Türkiye’de etkisini göstermesiyle birlikte 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 itibariyle sona erdi. Yaşanan süreçte Kısa Çalışma Ödeneği esnaf ve tüccarımıza bir nebze de olsa katkı sağladı. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarmaların Mayıs ayı ortasına kadar uzatılması üyelerimiz için sevindirici oldu. Beklentimiz Kısa Çalışma Ödeneğinin de uzatılmasıdır” dedi.

Konuyla ilgili gerekli görüşmeleri yürüttüklerini ifade eden Başkan Eken sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Bizlerde konu hakkında üyelerimizden gelen talep ve beklentileri ilgili bakanlıklarımıza ve TOBB’a bildiriyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması, Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasıyla ilgili gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. İş dünyamızın beklentisi nakdi ücret desteği, SSK ve Vergilerin yıl sonuna kadar ertelenmesi, düşük faizli kredi verilmesi ve Kısa Çalışma Ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasıdır” diye konuştu.