STSO Başkanı Eken, “firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki bazı düzenlemelerin sektörde huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dair EPDK tarafından açıklanan bir miktar fazla elektriğin satılması ve onu aşan kısmın da bedelsiz olarak tedarik şirketlerine verilmesini içeren yönetmeliği değerlendiren Eken, “Üretilen elektriğin bir kısmı sisteme satılabilecek. Kalan kısım ise bedelsiz olarak verilecek. Birçok yatırımcı borçlanarak güneş enerji sistemlerini mevcut yönetmeliğe uygun iki katı güçte kurdular. Bu yatırımcılar bankalardan ipotek karşılığı yüklü ödemeler ile borçlandı. Önümüzdeki süreçte bu firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir” dedi.

“Türkiye’de ciddi enerji açığı var”

Yapılan çalışmanın tekrar gözden geçirilmesinin ciddi yatırımlar yapan firmaları sıkıntıya sokacağını dile getiren Başkan Mustafa Eken, “Bu konuda üyelerimiz rahatsızlıklarını bizlere iletti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik yeniden gözden geçirmelidir. Yönetmelikte ‘İhtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu çerçevede sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına’ deniliyor. Lisanssız Güneş Enerji tesisi kuran üyelerimiz ciddi yatırımlar yaptı. Kendi ihtiyacını karşılıyor, ihtiyaç fazlası elektriği de sisteme vererek satışını yapıyor. Ama bu yönetmelik ile bu tesislerimiz için bir kota uygulanacak. Üretilen elektriğin bir kısmı sisteme satılabilecek. Kalan kısım ise bedelsiz olarak verilecek. Birçok yatırımcı borçlanarak güneş enerji sistemlerini mevcut yönetmeliğe uygun iki katı güçte kurdular. Bu yatırımcılar bankalardan ipotek karşılığı yüklü ödemeler ile borçlandı. Önümüzdeki süreçte bu firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir. Türkiye’de ciddi enerji açığı var bu ihtiyacın karşılanması konusunda iş insanları yatırımlar yapıyor. Yenilenebilir enerji konusunda destekleme yapılmalıdır. Verilen hakların geriye dönük şekilde alınması ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilir. İthal ettiğimiz enerjinin ülkemizde kendi insanlarımızın üretmesiyle dışa bağımlığı azaltabiliriz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak EPDK, TOBB ve ilgili bakanlığımıza gerekli yazılarımızı gönderdik. Bu konuda üreticilerimizi de düşünerek yeni bir düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.