STSO 181 oda içerisinde ilk 3’e girdi

Yıldızeli ve Divriği ilçeleri istişare toplantılarında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, 181 oda arasında ilk 3’e girdiklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Yıldızeli ve Divriği’de ilçe istişare toplantısı düzenledi. STSO Başkanı Mustafa Eken istişare toplantılarında yönetim ve meclis üyeleri üyelerle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

İlk 3’e girildi

Eken, 4 yıllık süreçte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “4 yıl önce sizlere söz verdiğimiz gibi biz seçimden seçime değil sürekli sizlerle bir arada olduk. İlçelerimize gereken değeri verdik, üyelerimizi unutmadık. Üyelerimizin haklarını üst düzeyde savunduk, sizleri Cumhurbaşkanımız, bakanlar nezdinde yaptığımız görüşmelerde temsil ettik. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, sınıf atladı ve A Sınıfı Akredite Oda oldu. Yapılan denetimlerde Türkiye’de 181 TSO içerisinde 3. olduk. Hizmet kalitemiz bu belge ile tescillenmiş oldu. Sizlerden aldığımız güçle, iş dünyamıza hak ettiği hizmeti veriyoruz ve hak ettiği gibi temsil ediyoruz” dedi.

Üyelerin işlemlerini kolaylaştırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Eken, “Göreve geldiğimiz Odamızın kapılarını gerçek sahipleri olan üyelerimize açtık. Oda kayıt belgesi almak için ilçelerimizden gelen üyelerimizi bu yükten kurtardık ve ücret ödemeden online olarak belgelerini alabiliyor. Arşivden aranan belgeler işlemleri uzatıyordu. Bunu da çözdük ve Odamızı arşivini dijital ortama taşıdık. Hayata geçirdiğimiz faaliyetler üyelerimize kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek içindir.” diye konuştu.

Demirağ’da 60 yer tahsisi yapıldı

Demirağ OSB’deki son durumla ilgili de bilgi veren Başkan Eken, “Demirağ OSB’de, 2022’nin 9 aylık sürecinde 60 yatırımcıya yer tahsisi yaptık. 17 bin kardeşimiz için istihdam garantisi aldık ve toplamda 10 Milyar TL yatırım yapılacak. Temeller atıldı, faaliyete geçen firmalarımız var, temel atacaklar var. Hedefimiz Sivas’ta işsizliği bitirmek. Ama bunları yaparken de rantçılara fırsat vermeyeceğiz. Ben değil, benim yakınlarım değil, biz diyeceğiz ve şehrimizi topyekun kalkındıracağız. Şehrimizde birlik beraberlikle, tüm ilçelerimiz hak ettiğini alacak. İlçelerimizin tanıtımına gerekli desteği sağlayacağız. Bu birlik ve beraberlik sayesinde Sivas’ın tamamını cazibe merkezleri çerçevesine aldırabiliriz. Ama bu birliktelik bozulursa dün olduğu yine şehrimizdeki tüccar, esnaf, sanayici kimsesiz kalacak, derdini sıkıntısını duyan olmayacak” şeklinde konuştu.