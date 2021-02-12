Sosyal mesafeyi ihlale toplamda 19 bin 393 TL ceza

Sivas’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ederek çay ocağında toplanan 12 kişiye toplamda 19 bin 393 TL ceza tutanağı düzenlerdi.

Sivas’ta Covit-19 kısıtlamaları kapsamında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çay ocağının açık olduğunu fark etti. Yapılan incelemede çay ocağının içerisinde bulunan 12 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kağıt oyunları oynadıkları ve sigara içtikleri tespit edildi. 12 kişiye maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettikleri gerekçeleri ile toplamda 19 bin 393 TL ceza tutanağı düzenlendi.