Sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 6 kişiden 5’i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik takip neticesinde kullanıcıların instagram ve facebook hesaplarına “link” yollayarak hesapları ele geçiren ve ele geçirdikleri hesaplar üzerinden “forex kazanç” adı altında dekont paylaşıp dolandırıcılık yapan 8 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Sivas merkezli olmak üzere Mersin ilinde 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5’i tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.