Sosyal medya dolandırıcıları Sivas polisine yakalandı

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi, Sivas polisinin 2 ay boyunca titizlikle sürdürdüğü takip sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kullanıcıların instagram ve facebook hesaplarına “link” gönderip ele geçirdikleri hesaplar üzerinden “forex kazanç” adı altında dekont paylaşarak kişileri dolandıran iki kişiyi takibe aldı. İki ay boyunca titizlikle sürdürülen takip sonucu, elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri belirlenen iki şüpheli; Sivas merkezli olmak üzere Bursa ve Antalya illerinde 2 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde şahısların “Forex Yatırım Kazancı, Garanti Kazandıran İddia Kuponu ve Büyü Yapma Vaadi ile Nitelikli Dolandırıcılık” faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.