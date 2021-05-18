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Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu.

SİVAS 18.05.2021, 10:34
Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay bugün ilçeye bağlı Yukarı Mahallede yaşandı. Duman Çelik’e ait ikamette soba üzerinde unutulan süt taşarak yangına neden oldu. Sobada başlayan yangın kısa sürede sobanın bulunduğu odayı sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Evin büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı olay yerine giderek incelemede bulundu. Evi yanan Çelik, itfaiye ekiplerinin geç müdahale ettiği gerekçesi ile başkana tepki gösterdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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