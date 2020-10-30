Sivas’tan İzmir’e kurtarma ekibi gönderildi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor.

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas’tan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik arama kurtarma ekibi ve donanımlı 2 araç, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e hareket etti.