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Sivas’tan İzmir’e kurtarma ekibi gönderildi
SİVAS’TAN İZMİR’E KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ
SİVAS 30.10.2020, 19:42
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor.
6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas’tan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik arama kurtarma ekibi ve donanımlı 2 araç, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e hareket etti.
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