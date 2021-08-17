Sivas’ta Zimem Defteri geleneği yaşatılıyor

Sivas’ta, Osmanlı geleneği olan ’Zimem Defteri’ uygulaması İl Müftülüğü tarafından sürdürülüyor.

Sivas Valiliği 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan Zimem Defteri Projesi ile din görevlileri ihtiyaç sahibi aileler arasında iyilik köprüsü oluşturuyor. Proje kapsamında her ay il merkezinde bir mahalle tespit ediliyor ve o mahallede görev yapan din görevlileri bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa olan veresiye borçlarını kapatıyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi’nde bulunan camilerde görev yapan din görevlileri bir araya gelerek tespit ettikleri bir ailenin esnafa olan veresiye borcunu ödedi.