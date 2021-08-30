Sivas’ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncı yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncı yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarihi Valilik binasında il protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Burada Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve 5’nci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak askeri araçla halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi.

“Ülkemize daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır’’

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, “Dünyada esaret altında yaşayan diğer uluslarında özgürlük mücadelelerine örnek olan bu büyük zafer kuşkusuz dil, din, etnik köken ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımızın millet olma bilinciyle bütünleşerek yurdumuza sahip çıkmalarının bir sonucudur. Geçmişte bağımsızlığımızı elde etmemize vesile olan bu tek vücut oluş gelecekte de ülkemize daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferinin 9’uncu yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor gazilerimize saygılarımı sunuyor Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm Sivaslıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum’’ dedi.