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Sivas’ta yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

SİVAS 14.10.2021, 11:46
Sivas’ta yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde gümrük kaçağı ürünlere karşı çalışma yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 84 cep telefonu,380 şarj cihazı, 74 şarj kablosu, 310 telefon kılıfı, 130 otomobil şarj başlığı, 60 telefon kulaklığı, 2 airpods kulaklığı, 94 şarj adaptörü, 54 ekranı, 57 arka kapağı, ve 45 batarya ele geçirildi.

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