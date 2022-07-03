Sivas’ta Yöresel Ürün Satış Merkezi açıldı

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesinde yer alan ‘Yöresel Ürün Satış Merkezi’ düzenlenen program ile hizmete açıldı.

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesinde yer alan ’Yöresel Ürünler Satış Merkezi’ Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve il protokolünün katılımıyla açıldı.

Kurdele kesiminin ardından Vali Şimşek, Sivas’ın yeni yaşam alanı Hamidiye Kültür Bahçesi’nde Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan, Kültür AŞ tarafından kiraya verilen; gıdadan hediyelik eşyaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu dükkanları gezdi.

Hamidiye Kültür Bahçesi’nde sosyal, kültürel ve sportif birçok aktiviteyle hoşça vakit geçirirken Sivas’a özgü birçok ürünün satın alınabileceği satış merkezine, herkesi davet eden Vali Şimşek; Sivas Kadın Kooperatiflerinin hazırladığı ürünlerin de tadına baktı.

Dükkanları tek tek gezerek ürünleri inceleyen Vali Yılmaz Şimşek ve il protokolü, işletmecilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.