banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
HDP'liler adliyeye getirildi
HDP'liler adliyeye getirildi

Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı

İTFAİYE HAFTASI NEDENİ İLE BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ BİLGİN’E ZİYARETTE BULUNAN İTFAİYE TEŞKİLATINA, BİLGİN YENİ İTFAİYE BİNASININ İHALESİNİN YAPILDIĞI MÜJDESİNİ VERDİ

SİVAS 28.09.2020, 16:22
1
Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı

İtfaiye haftası nedeni ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulunan İtfaiye Teşkilatına, Bilgin yeni itfaiye binasının ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.

Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası ve Sivas itfaiyesinin kuruluşunun 216’ıncı yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve itfaiye personeli başkan Bilgin’e çiçek takdiminde bulundu. Öte yandan Hilmi Bilgin’e yıl boyunca yapılan yazılı ve sözlü faaliyetler hakkında bilgiler verildi.2 tulumbacı kıyafetli itfaiye erinin katılması da dikkat çekti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, İtfaiye personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek, “Zor bir görevi üstleniyorsunuz. İtfaiye değimiz zaman eskiden akla ilk yangın geliyordu. Ancak son günlerde dünyanın değişimi ve gelişimiyle birlikte bugün itfaiye AFAD ile koordineli bir şekilde her alanda sahada olan birimimiz. Rabbim’e şükürler olsun bugüne kadar ilimizde itfaiye personelimizin fedakâr çalışmalarıyla birlikte çok büyük sıkıntılı işlerle karşılaşmadık. Bundan sonra da bizde gelişen teknolojiyle birlikte alet araç gereç ve ekipman noktasında itfaiye teşkilatımızı güçlendirerek hemşerilerimizin can ve mal güvenliği noktasında gerekli tedbirleri alacağız” dedi.

Yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı

Başkan Bilgin, yeni itfaiye binasının ihalesini yaptıklarını belirterek, “İtfaiye müdürlüğümüzün ana okullarda ilk ve ortaokullarda hatta liselerde önleyici tedbirlerin alınması uyarıcı ve eğitici seminerlerin toplantıların verilmesini esas alan çalışmalarını önemsiyoruz. Çünkü bu noktada toplumun bilinçlendirilmesi hem can güvenliği hem mal güvenliğini sağlaması açısından çok önemli. Bu vesileyle ben itfaiye teşkilatımızın haftasını kutluyorum. Her birim Sivas için çok çalışmalı diyoruz ama itfaiye birimi eğitici çalışmalarla ön planda olmalı. Teşkilatımız inşallah yangın ve afetle karşı karşıya kalmaz ancak her zaman da hazır olması gerekiyor. Bu noktada üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeni itfaiye binamızın ihalesini yaptık. İnşallah seneye bitmiş olacak. Hem itfaiye teşkilatımıza hem de Sivas’ımıza bir eser kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0