Sivas’ta yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Sivas’ta 27 Haziran Pazartesi günü başlayan yaz Kur’an kurslarına bu yıl merkez ilçeden 10 bin 307 öğrenci kayıt yaptırdı.

Sivas’ta bazı cami ve Kur’an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan, çocukların yaz Kur’an kursu sevincine ortak oldu.

Çocuklarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan; ”Yaz Kur’an kurslarımızda Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere İslam’ın inanç esasları, ibadet, ahlak ve Peygamberimizin hayatı gibi dersler işleniyor. Ayrıca görevlilerimiz tarafından çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarımıza yaz eğitimlerinde başarılar diliyorum. Yaz Kur’an kurslarımız hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlamaktadır. Gözümüzün nuru evlatlarımız camilerde Kur’an’la ve Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşuyor. Bu manada camilerimiz milyonlarca çocuğumuz için bir eğitim yuvası oluyor” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretleri esnasında görevlilerden de bilgi alan Müftü Pehlivan, yaz Kur’an kurslarında eğitim veren tüm görevlilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Öte yandan yaz Kur’an kurslarına kayıtların devam ettiği belirtildi.