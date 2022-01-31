Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmuyor.

Sivas’ta bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı tüm ilin beyaz örtü ile kaplanmasına neden oldu. Yabani hayvanların beslendiği otlaklar ve Kış bitkileri kar altında kaldı. Sivas’ın Gürün ilçesi Kaymakamlığı öncülüğünde, doğada yem bulmakta güçlük çeker hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Gürün Avcılar Derneği’nin de destek verdiği etkinlikte; Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı. Gürün Belediye Başkanı Nami çiftçi, AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz ve çok sayıda kişi doğaya bir tona yakın yem bıraktı.