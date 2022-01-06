Sivas’ta velilere otizm anlatıldı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Eğitim Evde Başlar" Projesi kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik "Her Ailenin Otizm Hakkında Bilmesi Gerekenler" konulu eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal’ın da katıldığı programda Uzm. Dr. Osman Gönülal, velilere; "otizm nedir?", "eğitim yöntemleri", "ailelerin merak ettikleri", "pandemi dönemi etkileri" ve "diğer ailelerden beklentiler" konu başlıklarında önemli ilgiler aktardı.

Gönülal; daha sonra velilerin sorularını cevapladı. Şube Müdürü Resul Çatal, program sonunda Uzm. Dr. Osman Gönülal’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Çatal daha sonra velilerin talep ve önerilerini dinleyerek özel eğitim alanında yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.