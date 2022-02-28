Sivas’ta vaka sayısında düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 5-11 Şubat tarihlerinde 658,66 olan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 12-18 Şubat tarihlerinde 476,48’e geriledi.

2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 3 bin 30 olarak kayıtlara geçti.