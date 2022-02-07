Sivas’ta vaka sayısı katlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Verilere göre Sivas’ta 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 22-28 Ocak tarihlerinde 486,56’ya çıktı.

2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 3 bini aştı.