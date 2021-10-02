Sivas’ta vaka sayısı düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları düştü. Kentte 11-17 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 394,72 iken 18-24 Eylül’de 378,53’e geriledi. 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik olarak açıklandı.