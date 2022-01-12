Sivas’ta vaka sayılarında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 18-24 Aralık’ta 100 bin kişide 50,17 olan vaka sayısı 25-31 Aralık’ta 40,57’ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 260’ın altına düştü.