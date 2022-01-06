Sivas’ta vaka sayıları düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 11-17 Aralık tarihlerinde 53,78 olan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 18-24 Aralık tarihlerinde 50,17’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 320 olarak kayıtlara geçti.