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Sivas’ta uyuşturucuya geçit yok: 39 şahıs yakalandı

Sivas’ta uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 39 şahıs yakalandı.

SİVAS 03.04.2023, 14:44
Sivas’ta uyuşturucuya geçit yok: 39 şahıs yakalandı

Sivas’ta uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 39 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda; 1.236 gram metamfetamin, 48 adet ecstasy, 11 adet sentetik ecza, 18.45 gram bonzai ve 41,39 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ise 39 şahsın yakalandığını bildirildi.

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