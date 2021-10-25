banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

Sivas’ta uyuşturucu tacirlerine göç açtırılmıyor

Sivas’ta son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda haklarında işlem yapılan 2 kişiden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

SİVAS 25.10.2021, 16:10
Sivas’ta uyuşturucu tacirlerine göç açtırılmıyor

Sivas’ta son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda haklarında işlem yapılan 2 kişiden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama, denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Sivas’ta son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 54.81 gram Metamfetamin, 150.58 gram Esrar, 2 adet Captagon hap,3 adet Ecstasy, 179 adet Sentetik Ecza hap, 1 adet silah ve 3 adet fişek ele geçirildi. 16 kişi hakkında uyuşturucu kullanımı, 6 kişi hakkında ise uyuşturucu imalatı ve satışı suçlaması ile işlem yapıldı. 3 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

20 bin 727 TL cezanın yanında ehliyetlerinden de oldular

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimlerinde uyuşturucu madde etkisi ile araç kullandıkları tespit edilen 3 kişiye toplamda 20 bin 727 TL para cezası uygulanırken ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. Uyuşturucu madde ele geçirilen bir aracın sürücüsüne ve ruhsat sahibine ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 698’ar TL ceza uygulandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2