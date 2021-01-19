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Sivas’ta usulsüz av yapan 9 avcıya 15 bin TL ceza
Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya 15 bin TL cezai işlem uygulandı, 2 adet tüfeğe el konuldu.
SİVAS 19.01.2021, 10:49
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Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya 15 bin TL cezai işlem uygulandı, 2 adet tüfeğe el konuldu.Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve Yıldızeli ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Kontrollerde kurallara uyamayan 9 avcıya av kanunun çeşitli maddelerinden toplamda 15 bin TL para cezası uygulandı, 2 adet av tüfeğine el konuldu. Öte yandan Hafik, Zara ve Suşehri ilçelerinde yemleme çalışması yapılarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.