Sivas’ta Tufan rüzgarı esti

Sivas Belediyesi, Sultanşehir Akşamları programında yazar Tarık Tufan’ı Sivaslılar ile buluşturdu.

Sivas Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mehmet Ercan’la Sultanşehir Akşamları programının konuğu yazar Tarık Tufan oldu. "Kendine Geç Kalan" başlıklı söyleşisi de yazar Tufan izleyenlerden büyük alkış aldı. Programa Vali Yardımcısı Adil Nas, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve çok sayıda dinleyici katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide yazar Tarık Tufan, Mehmet Ercan moderatörlüğünde merak edilen sorulara yanıt verdi. Program sonrası Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, yazar Tufan’a günün anısına el sanatları seti hediye etti.

“Kelimelerin bir ruhu, canı ve kaderi var”

Yazar Tarık Tufan, insanların hayatındaki alışkanlıklar, sıradanlıklar ve bunlara bağlı çemberin kırılması için atılacak ilk adımın kayboluşu keşfetmek olduğunu belirterek, “Bir hikâye vesilesiyle bir insanın hayatının son derece önemli bir dönüm anına, öyle ya da böyle dâhil olabiliyorsunuz. Çünkü kelimelerin bir ruhu, canı ve kaderi var. Roman dediğimiz şey rastgele seçilmiş kelime yığınlarından oluşmuyor. Allah’ın, Âdem’e eşyanın ismini öğretmesinin mutlak surette bir anlamı, bir hakikati var. Biz bir kelime sarf ederken o kelimenin kaderine de ortak oluyoruz. Yahut kelimeyi kullanırken anlam dünyasını hayata açıyoruz. Ben bu tarafıyla bakmaya çalışıyorum” dedi.

“Hepimize bir algoritma dayatıyorlar”

Tufan, Bazı insanların kaybolduklarının farkında olmadığını dile getirerek, “Hepimize bir algoritma dayatıyorlar. Görmek istediğimizi gösteriyorlar. Bütün dünya şu an algoritmanın bir parçası olmuş durumda. Hiç kuşkusuz kıyafetlerimizi, aldığımız ürünleri oraya bakarak seçiyoruz. Farklı olmak adına bir şeyler satın alıyoruz ancak hepimiz aynı oluyoruz. Aslında insanoğlunun aradığı fark burada değildir, kelimelerde ve ruhtadır, hayatla kurduğun ilişkidedir, fikrinde ve zikrinde farklılık olması gerekiyor” şeklinde konuştu.