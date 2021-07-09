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Sivas’ta trafik kazası 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

SİVAS 09.07.2021, 12:13
Sivas’ta trafik kazası 4 yaralı
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Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya Karayolu Sivas’ın Gürün İlçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Malatya istikametine giden B.Ç. (64) yönetimindeki 34 BA 8321 plakalı Citroen marka otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü ve araçta bulunan Ç.K. (74), G.Ç.(11) ve S.Ç.(31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan B.Ç. Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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