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Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
SİVAS 30.12.2020, 17:27
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Şarkışla ilçe merkezi Gültekin Mahallesi İbrahim Göker Caddesi’nde meydana geldi. M.U. idaresindeki yönetimindeki 38 BM 172 plakalı otomobil, D. Ş. idaresindeki Ford marka 06 JSC 51 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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