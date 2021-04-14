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Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas’ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

SİVAS 14.04.2021, 16:15
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Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas’ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenimahalle Halil Rıfat Paşa caddesinde meydana geldi. M.K idaresindeki 44 KP 824 plakalı Tofaş marka otomobil, K.S idaresindeki 58 ABB 414 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yere devrilen motosiklette deki sürücü K.S hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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