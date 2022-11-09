Sivas’ta trafik kazaları 10 ayda 32 can aldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2022 yılı Ocak-Ekim ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde bu yılın ilk 10 ayında bin 362 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 32 kişi hayatını kaybederken 2 bin 665 kişi ise yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası da bin 432 olarak kayıtlara geçti.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre Sivas’ta Ekim ayında ise 132 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 244 kişi de yaralandı. Bahsi geçen ay içerisinde Sivas’ta gerçekleşen maddi hasarlı kaza ise 143 olarak kayıtlara geçti.