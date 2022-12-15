Sivas’ta TOKİ konutları için kura heyecanı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Sivas’ta yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi süreci Cuma günü başlayacak.

Pazar günü sora erecek kura programı Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Sivas’a yapılacak 2 bin 706 konutun 919’unun kurası yarın gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ilk gününde Kangal (175 konut), Hafik (110 konut), Yıldızeli (206 konut), Gemerek-Sızır (111 konut), Şarkışla Gürçayır (100 konut) ve Doğanşar’a (67 konut) yapılacak olan konutların hak sahipleri belirlenecek.

Altınyayla’ya yapılacak olan 150 konut için ise başvuru sayısının az olması dolayısıyla hak sahipliği kurası çekilmeyecek. Sosyal konut projesi çerçevesinde kura çekimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek.

Cumartesi; Divriği (170 konut), Gemerek (197 konut), Gürün (203 konut), İmranlı (157 konut) ve Zara’ya (260 konut) yapılacak konutların kurası çekilecek. Pazar günü ise merkez ilçe (400 konut), Suşehri (200 konut) ve Şarkışla’ya (200 konut) yapılacak konutların talihlileri belirlenecek.