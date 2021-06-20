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Sivas’ta tiyatro seyircisi 31 bin kişiye yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019-2020 sezonuna ilişkin tiyatro istatistiklerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2019-2020 sezonunda 17 eser oynandı. Bunun 13’ünü telif eser, 4’ünü ise çeviri eser oluşturdu. Oynanan 17 eser, 118 defa gösterildi ve izleyici sayısı 30 bin 868 olarak kayıtlara geçti. İzleyicilerin 23 bin 82’sini telif eserleri tercih ederken 7 bin 786’sı da çeviri eserleri tercih etti.

SİVAS 20.06.2021, 15:17
Sivas’ta tiyatro seyircisi 31 bin kişiye yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019-2020 sezonuna ilişkin tiyatro istatistiklerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2019-2020 sezonunda 17 eser oynandı. Bunun 13’ünü telif eser, 4’ünü ise çeviri eser oluşturdu. Oynanan 17 eser, 118 defa gösterildi ve izleyici sayısı 30 bin 868 olarak kayıtlara geçti. İzleyicilerin 23 bin 82’sini telif eserleri tercih ederken 7 bin 786’sı da çeviri eserleri tercih etti.
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