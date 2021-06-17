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Sivas’ta tarihi eser operasyonu

Sivas’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 25 adet el yazması kitap ele geçirildi.

SİVAS 17.06.2021, 14:03
Sivas’ta tarihi eser operasyonu

Sivas’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 25 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Sivas’ta tespit edilen bir adrese Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafınca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 25 adet el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.
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