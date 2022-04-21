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Sivas’ta tam cazibe için çalışmalar sürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin ardından Sivas’ın tamamının cazibe merkezi ilan edilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

SİVAS 21.04.2022, 12:11
Sivas’ta tam cazibe için çalışmalar sürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin ardından Sivas’ın tamamının cazibe merkezi ilan edilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı ve iftar programı düzenlendi. Programa Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ilçede bulunan iş insanları katıldı.

Güçlü bir Sivas için el birliği

Başkan Eken burada yaptığı konuşmada güçlü bir Sivas ve Şarkışla için el birliği ile çalışacaklarını belirtip, “İstişare ile ilçelerimizdeki üyelerimizin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Söz verdiğimiz gibi seçimden seçime değil her zaman üyelerimizin yanındayız. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bugün burada çok mutluyuz. Gerçekten burada dostlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi gördük. Gelmeden önce Kaymakam beyi ve Belediye başkanımızı ziyaret ettik. İstişare ettik. Gerek Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili, gerek buradaki iş potansiyeli ile ilgili gerek ilimizde yapılanlar ile ilgili. İnşallah bu toplantıdan sonra da yine onlarla istişare ederek Şarkışla’ya ne yapabiliriz ne yapmamız lazım onları da paylaşacağız. Türkiye güçlü bir ülke, Sivas güçlü bir il, Şarkışla güçlü bir ilçe. Bunlar için bir ve beraber olarak çalışacağız” dedi.

“4 yıldır üyelerimiz için çalışıyoruz”

İlçe programlarında 4 yıllık çalışmalarla ilgili bilgi verdiklerini belirten Başkan Eken, “Mustafa Eken buraya ifade vermeye geldi. Tabiri caizse 4 yılı sizlere anlatmaya geldi. 4 yılda tek önceliğimiz oldu o da sizler yani üyelerimiz. Yaşanan ekonomik sıkıntılarda, pandemi sürecinde gece gündüz üyelerimizin emrinde olduk. Onların sorun ve sıkıntılarını çözmek için çalıştık” diye konuştu.

Tam cazibe için çalışmalar sürüyor

Demirağ OSB’nin Cazibe Merkezi dahiline alındığını dile getiren Başkan Eken, “Demirağ OSB Cazibe Merkezi dahiline alındı. Şimdi çabamız 1.OSB’nin, Gemerek’in, Şarkışla’nın ve Sivas’ın tamamının alınması için. Bundan sonraki işimiz bu. Birlik, beraberlik ile Demirağ OSB cazibe merkezi olsun diye nasıl mücadele verdiysek yine aynı şekilde Sivas’ın tamamının alınması içinde çalışacağız. Bunun içinde Şarkışla tam destek verecek, arkamızda duracak. Bütün ilçelerimiz arkamızda duracak. Bizlerde, Sivas’ın birlik ve bütünlüğünü sayın cumhurbaşkanımıza bir kez daha göstereceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

OSB ile işsizlik bitecek

Şarkışla OSB ile ilçede işsizliğin biteceğini belirten Başkan Eken şunları kaydetti; “Şarkışla OSB’ye talep var. 5-10 firma ile şuan ciddi anlamda görüşmeler yapılıyor. Gerek belediye başkanımız gerek kaymakam bey yatırımcılarla görüşüyor. Tabi buranın altyapısını bitirmemiz, yolları yapmamız lazım. Bunun ardından da yatırımcıları Şarkışla’ya çekmek için çaba harcamalıyız. Sizler Odamıza sahip çıkın, ilçenize sahip çıkın. Bizlere sahip çıkacaksınız, yetki vereceksiniz ki bizler sizin adınıza çalışacağız. Şarkışla bizim için çok kıymetli bir ilçe. Ben oda başkanı olarak 7/24 emrinizdeyim. Bu vesile ile 11 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, düşmanlara fırsat vermesin.”

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