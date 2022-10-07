Sivas’ta sporun duayenleri unutulmadı

“Amatör Spor Haftası” çerçevesinde, Sivas’ın amatör spor tarihinde önemli yeri olan ve vefat eden emektarlar kabristanlıklarında ziyaret edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde her yıl düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri dahilinde Sivas’ın amatör spor tarihinde önemli yeri olan ve vefat eden emektarlar kabristanlıklarında anıldı.

Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, Sivas Gençlik ve Spor Eğitim Şube Müdürü Ertuğrul Yalçın, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz kabir ziyaretinde bulundular.

Programda geçmiş dönemde Sivas’ta amatör spora hizmet veren ve uzun yıllar görev yaptıktan sonra vefat eden spor adamları Fahrettin Sağlam, Oktay Özberk, Avni Sakarya, Ahmet Bingöl, İsmail Kuş, Ahmet Turan Korkmaz, Ali Mehmet Karabayır ve Mahmut Kaplan’ın mezarları ziyaret edildi, dualar okundu.