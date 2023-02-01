Sivas’ta son bir ayda 8 kilogram eroin ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda 8 kilo 8 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yapılan çalışmalarının bilançosunu açıkladı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 42.98 gram esrar, 17,71 gram bonzai, 21 adet ecstasy, 456,1 gram metamfetamin, 8 kilo 8 gram eroin ve 126 adet sentetik ecza ele geçirildiği duyuruldu. Öte yandan 83 şahsın yakalandığı bildirildi.