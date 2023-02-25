Sivas’ta son 5 yılda 4 bin 566 çift boşandı

Sivas’ta 2018-2022 yılları arasında çeşitli nedenlerle evliliklerine son veren çift sayısı 4 bin 566 olarak açıklandı. 2022’de bin 41 çiftin boşandığı Sivas’ta; 308 çift, 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre, Sivas’ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 19 bin 680 olarak kayıtlara geçti. 2018’de 4 bin 134 çiftin evlendiği Sivas’ta 2019’da 4 bin 36, 2020’de 3 bin 503, 2021’de 4 bin 48, 2022’de ise 3 bin 959 çift evlendi. Sivas’ta 2022 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 27,9 iken kadınlarda 25,2 olarak açıklandı.

Sivas’ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı ise 4 bin 566 olarak açıklandı. Boşanma vakalarının 775’i 2018 yılında, 871’i 2019 yılında, 795’i 2020 yılında, bin 84’ü 2021 yılında, bin 41’i ise 2022 yılında meydana geldi. Evlilik süresine göre boşanma istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl bin 41 çiftin boşandığı Sivas’ta 30 evlilik 1 yıldan daha az sürerken 81 evlilik 1 yıl, 58 evlilik 2 yıl, 67 evlilik 3 yıl, 52 evlilik 4 yıl, 61 evlilik 5 yıl, 224 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 160 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü. 308 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı.