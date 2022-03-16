Sivas’ta soğuk hava ve kar etkisini artıracak

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

Sivas Valiliğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine dayanılarak yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada kar yağışının Sivas ve çevrelerinde Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren başlayıp Cuma günü akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında 6 ila 10 derece düşeceği kaydedildi. Vatandaşlardan ulaşımda aksama, buzlanma, tipi, dolu ve yıldırım gibi zorluklara karşı tedbirli olmaları istendi.