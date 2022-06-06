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Sivas’ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sivas’ta akşam saatlerin de bir anda başlayan ve etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

SİVAS 06.06.2022, 16:55
Sivas’ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sivas’ta akşam saatlerin de bir anda başlayan ve etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sivas’ta İkindi vakti etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok kişi ıslanmamak için saçakların altına sığınırken yağan yağmura aldırış etmeden yağmur altında yürüyenler de dikkat çekti. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

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