Sivas’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ile birlikte ilçedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatıların uçmasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Ekipler temizlik çalışması başlattı.