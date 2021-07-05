Sivas’ta sentetik cannabinoid ele geçirildi

Sivas’ta polis tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında sentetik esrar olarak da bilinen sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretine yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamaları sırasında durdurularak aranan bir araçta 37 gram metamfetamin maddesi ve 34.5 gram, sentetik esrar olarak da bilinen sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan üç kişi hakkında uyuşturucu ve uyarımı madde imalatı ve ticareti suçlaması ile işlem başlatıldı.